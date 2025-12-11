Новости

Волонтеры Эн+ помогли двум приютам для животных в Иркутской области

Впервые выходные декабря сотрудники энергохолдинга посетили питомник «К-9» в Иркутске. Там волонтеры помогли с хозяйственными делами и выгуляли собак.

«Прогулка превратилась в спасательную операцию: в коробке на обочине добровольцы нашли шесть замерзающих щенков и забрали их. Теперь малыши в безопасности, и для них ищут новый дом», – рассказали в пресс-службе энергохолдинга.

Их коллеги из Усолья-Сибирского навестили местный приют для животных «Хатико». Волонтеры расфасовали по мешкам сено, которым утепляют будки собак, а также поиграли с подопечными приюта, которые нуждаются в человеческом внимании.

Помощь животным в Иркутске и Усолье-Сибирском дополнили список добрых дел традиционного «Новогоднего марафона».


/ Сибирское Информационное Агентство /
