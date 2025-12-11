Узбекистан вводит беспрецедентный запрет на покупки наличными

С 1 апреля 2026 года Узбекистан введёт полный запрет на оплату наличными ряда товаров и услуг, включая автомобили, квартиры, алкоголь, табак и продукты питания стоимостью свыше определённой суммы. Согласно подписанному президентом Шавкатом Мирзиёевым указу, покупатели больше не смогут расплачиваться бумажными деньгами за покупку недвижимости, транспорта категории M, N, O и G моложе десяти лет, топливозаправочные услуги, электричество, газ и водоснабжение, а также любые товары дороже эквивалента около 162 тысяч рублей (25 млн сумов).



Это решение призвано повысить прозрачность финансовой системы и бороться с теневыми операциями. К 2030 году правительство планирует увеличить долю безналичных расчётов до 75%, сократив объём нелегальных операций почти вдвое. Для достижения поставленных целей разрабатывается комплекс мер, направленных на стимулирование электронных платежей и контроль над соблюдением новых правил.

Подобные инициативы соответствуют глобальным тенденциям усиления контроля за финансовыми потоками. Например, Россия тоже предпринимает шаги по повышению прозрачности рынка путём ужесточения налогового администрирования. 9 декабря 2025 президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам подчеркнул, что одной из ключевых задач правительства на 2026 год является «обеление» национальной экономики. Он напомнил, что Кабмин уже подготовил соответствующий план и обратил внимание на важность легализации бизнеса в условиях повышения НДС