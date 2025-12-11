ЦБ вводит процедуру реабилитации для ошибочно заблокированных клиентов

Банк России запустил новую процедуру восстановления прав для клиентов, чьи банковские карты и счета были заблокированы из-за подозрения в причастности к мошенничеству. Как объяснил директор департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров, такая процедура позволяет гражданам доказывать свою невиновность и восстанавливать доступ к своим средствам, передаёт РБК.

Ежедневно регулятор получает примерно тысячу обращений от россиян, попавших в специальную базу, содержащую реквизиты подозреваемых в мошенничестве счетов. Чаще всего жалобы исходят от молодых пользователей банков — в возрасте от 15 до 24 лет. Именно эта категория наиболее часто попадает в списки подозрительных транзакций.

Новый механизм реабилитации предполагает информирование пострадавших граждан о том, каким образом произошло хищение денег, кому именно они были переведены, номер уголовного дела и контактные данные подразделения полиции, куда стоит обращаться для подтверждения своей непричастности. После проверки органами внутренних дел и урегулирования спора граждане смогут восстановить доступ к своему счету.

Чаще всего подобные блокировки происходят после участия в сделках с криптовалютой, поясняет Уваров. Например, ситуация, когда продавцы цифровых активов получили оплату за виртуальные монеты, которые изначально принадлежали жертвам мошенников. Эти сделки получили название «треугольники» внутри системы контроля ЦБ.

Несмотря на запуск процедуры реабилитации, большинство обратившихся остаются в списке справедливо обвиненных в нарушении закона. Однако теперь есть шанс доказать обратное и выйти из списка злоумышленников. Для этого человеку достаточно обратиться в полицию и пройти проверку на предмет отсутствия вины. После успешного прохождения процедуры правоохранители отправляют соответствующее письмо в Центральный банк, что служит основанием для исключения гражданина из черного списка.

При этом сам Уваров подчеркивает, что целью является оставление в базе только действительно виновных лиц, исключив случайных потерпевших.

Ранее ЦБ признал проблему необоснованной блокировки счетов граждан. Российские банки вместе с регулятором перегнули палку в борьбе с мошенниками, блокируя счета не только преступников, но и добросовестных клиентов без объяснения причин, 18 ноября заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. «Жалобы на мошенничество… серьезно упали, надеемся, что это тенденция. Но при этом выросли жалобы на необоснованную блокировку счетов, то есть, борясь с мошенничеством, мы где-то перегнули эту палку»,— отметила она.

В 2025 году власти существенно усилили борьбу с мошенничеством. С 1 сентября действует первый правительственный пакет мер по антифроду. Эксперты отмечают, что оснований для блокировки счетов сегодня у банков немало.