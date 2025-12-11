Минобороны отвергло обвинения в взломе реестра воинского учета

Министерство обороны официально опровергло слухи о взломе реестра воинского учета, заявив, что данная информация недостоверна и представляет собой попытку распространения ложных сведений, передаёт РБК.

Согласно сообщению Министерства обороны, опубликованного в официальном телеграм-канале ведомства, реестр продолжает функционировать нормально и надежно защищён от утечек личной информации граждан. Любые попытки несанкционированного проникновения в систему фиксируются и оперативно пресекаются соответствующими службами безопасности.

Реестр воинского учета введен в рамках реализации федерального закона о введении электронной повестки, подписанного президентом Владимиром Путиным в апреле 2023 года. За ведение реестра непосредственно отвечает Министерство обороны Российской Федерации. В августе текущего года министр обороны Андрей Белоусов подтвердил завершение работ по созданию единой государственной системы военного учёта.