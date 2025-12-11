ЦБ планирует закрыть рынок криптовалют для простых россиян

Банк России выступил с предложением запретить обычным россиянам приобретать криптовалюту, оставив такую возможность исключительно квалифицированным инвесторам. При этом владельцам существующих криптоактивов разрешено свободно продавать или хранить имеющиеся цифровые активы, сообщает РБК.

Первый заместитель председателя Центрального банка России Владимир Чистюхин заявил в интервью «РИА новости», что регулятор намерен ужесточить правила покупки криптовалюты для населения, не прошедшего квалификационное тестирование.

Чистюхин пояснил, что приобретение статуса квалифицированного инвестора позволит пользователям самостоятельно оценивать риски инвестиций в криптовалюту. Тестирование будет простым и понятным даже новичкам.

Тем временем владельцы ранее приобретенной цифровой валюты смогут распоряжаться своими активами по собственному усмотрению: продать их или конвертировать в обычные деньги или альтернативные финансовые инструменты. Никаких ограничений по срокам и объемам продажи криптовалюта не предусматривает.

Кроме того, согласно проекту, профессиональным участникам финансового рынка рекомендуется воздерживаться от предложений финансовых инструментов, связанных с криптовалютой, лицам, не имеющим квалификации.

Также регулятором подчеркнуто, что основной задачей остается создание прозрачного правового поля для оборота криптовалют в России. Представители ЦБ рассчитывают завершить разработку соответствующего законодательства к концу 2026 года.