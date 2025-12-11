Новый год в Иркутске отпразднуют без салюта

Программу празднования Нового года и Рождества утвердили в Иркутске. В этом списке не значится салют. Вместе с тем готовятся разнообразные мероприятия. Они состоятся на нескольких площадках, отмечает пресс-служба мэрии.

Сквер имени Кирова:

20 декабря в 17:00 – торжественное открытие главной городской елки;

20 декабря в 14:00 – открытие резиденции Деда Мороза (бесплатные встречи пройдут 20, 21, 27, 28 декабря и со 2 по 7 января с 15:00 до 20:00);

С 20 декабря – начало работы двухскатной ледовой горки с 10:00 до 22:00;

С 20 декабря по 7 января – детские игровые программы с 15:00 до 17:00 (7 января – с 14:00 до 16:00).

7 января в 13:00 – праздничная программа, посвященная Рождеству.

На территории сквера уже установлены световые фигуры «Три кота», «Синий трактор», «Смешарики», «Нерпа», а также идет монтаж ледовых композиций «Дед Мороз со Снегурочкой», «Лошадь – символ года», «Конек-Горбунок».

Площадь у памятника Александру III:

С 15 декабря по 2 февраля здесь будет развернута масштабная праздничная площадка с елкой, световыми арт-объектами – аркой, полигональным лосем, фонарями; установлены ледяные скульптуры «Иркутское окно», «Библиотека».

4, 5 и 6 января – мастер-классы по изготовлению игрушек изо льда (до 40 человек в сеанс), анимационной программой, фокусами и вручением подарков с 12:00 до 19:00.

Другие площадки:

22 декабря – открытие общественного катка на острове Конный;

В праздничные дни на хоккейных кортах города пройдут «Веселые старты», эстафеты на коньках и соревнования по хоккею для детей;

Новогодние елки, фотозоны и световое оформление появятся на 30 площадках во всех административных округах.