Один из перевозчиков в Иркутске решил поднять стоимость проезда до 55 рублей

Перевозчики Иркутска продолжают уведомлять мэрию о намерении повысить стоимость проезда – соответствующее решение они могут принимать самовольно. Один из них решил поднять цену до 55 рублей.

Такой тариф с 25 декабря будет действовать в вечернее время, после 20:00, на маршруте № 2 «Ц. Рынок – 6-й пос. ГЭС». Цена на дневные поездки составит 50 рублей.

До 50 рублей также подорожают поездки по маршрутам № 16 «Ж/д вокзал – м/р Солнечный – Ж/д вокзал», № 16с «м/р Солнечный – Ц. Рынок» и № 27 «м/р Топкинский - Ц.Рынок – м/р Топкинский» составит 50 рублей.

Ранее о намерении поднять цену уведомили и другие компании.