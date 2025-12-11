Мощную утечку канализационных стоков ликвидировали в Иркутске

Авария на канализационных сетях произошла сегодня на Карла Либкнехта в Иркутске. Стоками затопило участок улицы. В настоящее время утечка ликвидирована, устраняются последствия инцидента.

Фото: пресс-служба мэрии Иркутска

Сточные воды вышли на поверхность, в том числе на проезжую часть, из-за обрушения колодца. Работы по устранению утечки осложнялись тем, что под проезжей частью улицы проходит множество инженерных коммуникаций: сети теплоснабжения, водоснабжения и канализации.

«По предварительной информации МУП "Водоканал", колодец находился в технически исправном состоянии. Причина его обрушения станет известна после проведения земляных работ, которые начались сегодня. Завершить их планируется в течение суток», – пояснили в пресс-службе мэрии.

МУП «Иркутскавтодор» проводит очистку проезжей части и тротуаров от образовавшейся наледи.