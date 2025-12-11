Аэропорт Иркутска рассказал о новых правилах перевозки: они вступят в силу в 2026 году

С 1 марта 2026 года вступает в силу приказ о правилах воздушных перевозок пассажиров, багажа и грузов. Какие изменения ждут жителей Приангарья, рассказали в аэропорту Иркутска.
Россиян, в том числе сибиряков, ждут следующие нововведения:
- Продолжительность задержки рейса, при которой пассажир может оформить вынужденный отказ от перелета – от 30 минут. До этого временной промежуток не уточнялся.
- Пассажир, который не смог воспользоваться первым сегментом маршрута, сможет заранее предупредить авиакомпанию и сохранить последующие перелеты. Это позволит избежать аннуляции всего билета.
- Закреплено предоставление соседних мест (в одном ряду и не через проход) ребёнку до 12 лет и одному сопровождаемому.
- Запрещено взимать платы за переоформление билета при ошибках перевозчика. В случае, если при бронировании ошибка допущена пассажиром, перевозчиком может взиматься плата за изменение условий договора.
- Изменена система определения «дневной» и «ночной» задержек рейса. К дневному будет относиться период с 06:00 до 22:00, к ночной – с 22:00 до 06:00.
Авиакомпании обяжут предоставлять пассажирам:
- прохладительные напитки не позднее, чем через час после двух часов ожидания начала посадки;
- горячее питание не позднее, чем через два часа после четырех часов начала посадки на воздушное судно;
- размещение в гостинице не позднее, чем в течение двух часов по истечении восьми часов ожидания начала посадки на воздушное судно днем и шести часов – ночью.