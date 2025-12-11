Новости

Экспертное сообщество «ВС Партнер»
Как не потерять семейные активы, когда рушится бизнес
Финансист просчитает риски «на бумаге» и поможет их предотвратить
«Государство сегодня крайне нетерпимо к налоговым недоимкам»,– адвокаты Станислав Орловский и Андрей Степанов
Все материалы сюжета

Аэропорт Иркутска рассказал о новых правилах перевозки: они вступят в силу в 2026 году

С 1 марта 2026 года вступает в силу приказ о правилах воздушных перевозок пассажиров, багажа и грузов. Какие изменения ждут жителей Приангарья, рассказали в аэропорту Иркутска.

Россиян, в том числе сибиряков, ждут следующие нововведения:

  • Продолжительность задержки рейса, при которой пассажир может оформить вынужденный отказ от перелета – от 30 минут. До этого временной промежуток не уточнялся.
  • Пассажир, который не смог воспользоваться первым сегментом маршрута, сможет заранее предупредить авиакомпанию и сохранить последующие перелеты. Это позволит избежать аннуляции всего билета.
  • Закреплено предоставление соседних мест (в одном ряду и не через проход) ребёнку до 12 лет и одному сопровождаемому.
  • Запрещено взимать платы за переоформление билета при ошибках перевозчика. В случае, если при бронировании ошибка допущена пассажиром, перевозчиком может взиматься плата за изменение условий договора.
  • Изменена система определения «дневной» и «ночной» задержек рейса. К дневному будет относиться период с 06:00 до 22:00, к ночной – с 22:00 до 06:00.

Авиакомпании обяжут предоставлять пассажирам:

  • прохладительные напитки не позднее, чем через час после двух часов ожидания начала посадки;
  • горячее питание не позднее, чем через два часа после четырех часов начала посадки на воздушное судно;
  • размещение в гостинице не позднее, чем в течение двух часов по истечении восьми часов ожидания начала посадки на воздушное судно днем и шести часов – ночью.

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес