Пострадавший от взрыва газа дом в Ангарске решили восстановить

Многоквартирный дом, пострадавший в сентябре 2025 года при взрыве бытового газа, в 12-м микрорайоне города Ангарска Иркутской области решили капитально отремонтировать. Работы начнутся в мае 2026 года.

«Этот дом 335-й серии пострадал не так сильно, потому что имеет хороший полный каркас, усиленный пристенными колоннами, что и дало возможность продолжить эксплуатацию дома. В рамках ремонта мы восстановим перекрытия между этажами, межквартирные перегородки, девять наружных плит и проведем фасадные работы, восстановим инженерные системы. Ремонт сделаем за счет средств фонда капремонта», – рассказала генеральный директор Фонда капитального ремонта региона Валерия Кошечкина.

На данный момент идет процесс разработки подробного проекта ремонта. Кроме того, в ближайшее время состоится совместное посещение дома специалистами фонда и собственниками – они повторно осмотрят повреждения внутри квартир для фиксации жалоб и внесения дополнительных предложений в проект.