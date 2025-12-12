Новости

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 12 декабря: 10 713,8799 руб/1 г золота и 155,6900/1 г серебра

ЦБ РФ с 12 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 10 713,8799 руб.
  • 1 грамм серебра - 155,6900 руб.
  • 1 грамм платины - 4 247,1401 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 777,7800 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 199,8400 р. (1,90%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 8,8500 р. (6,03%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 114,6600 р. (2,77%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 86,1001 р. (2,33%).

