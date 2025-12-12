Штрафы за продажу алкоголя несовершеннолетним предложили увеличить в Госдуме

Депутаты Госдумы готовят законопроект об ужесточении ответственности за вовлечение несовершеннолетних в употребление алкоголя. Инициатива предполагает увеличение штрафов за покупку спиртного для детей в 10 раз. Об этом узнали «Известия».

«Штрафы за вовлечение детей в употребление алкоголя смехотворны и едва ли кого-то могут напугать. Необходимо ввести административную ответственность за покупку спиртного в интересах лиц, не достигших 18 лет, а также увеличить штрафы за данные деяния в 10 раз», – заявил лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

Он напомнил о трагическом случае в Иркутской области, где нетрезвый подросток стал виновником гибели четырех сверстников. По версии следствия, ночью в городе Байкальске в частном доме в СНТ «Горный Байкал» находилась группа молодых людей. В какой-то момент один из них напал на присутствующих с ножом. В результате этого четверо подростков скончались на месте, еще четверо пострадали и были госпитализированы.

Согласно действующему Кодексу об административных правонарушениях, штраф за покупку алкоголя для ребенка составляет от 1,5 до 3 тысяч рублей для обычных граждан и от 4 до 5 тысяч для родителей. Новый законопроект предлагает увеличить эти суммы до 15–30 тысяч и 40–50 тысяч рублей соответственно.