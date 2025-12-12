Украина предлагает США создать свободную экономическую зону в Донбассе — Politico

Украина предложила США создать в Донбассе «свободную экономическую зону» с демилитаризованным статусом, куда могли бы инвестировать американские бизнесмены. Этот план, направленный на привлечение поддержки со стороны Дональда Трампа, содержится в документе из 20 пунктов, который Киев передал Вашингтону, сообщает Politico со ссылкой на источники, знакомые с инициативой.

Однако собеседники издания сомневаются, что Россия согласится на эту инициативу, сообщает РБК. По их мнению, Трамп рассматривает Украину как более слабую сторону в конфликте, особенно на фоне недавнего коррупционного скандала, который, как считают в Белом доме, используется для давления на Зеленского.

Вечером 11 декабря Белый дом подтвердил ознакомление Трампа с планом, а 12 декабря запланирована встреча представителей США, Украины и ключевых европейских стран для обсуждения предложений Киева.

Россия настаивает на выводе украинских войск из Донбасса. Президент Владимир Путин заявил, что этот регион исторически является частью России и будет возвращён военным или иным путём. Он также требует отведения ВСУ из Запорожской и Херсонской областей, которые вошли в состав России после референдумов 2022 года.

11 декабря Зеленский сообщил, что идея создания свободной экономической зоны в Донбассе исходила от США. По его словам, американская сторона видит компромисс в выводе украинских войск с территории, при этом российские войска не должны там появляться. Однако вопрос управления этой зоной остаётся открытым, и Украина не согласна с таким подходом. Зеленский подчеркнул, что граждане страны должны выразить своё мнение по поводу возможного отказа от контроля над частью Донбасса.

Ранее президент США Трамп призвал Зеленского быть реалистом и трезво оценивать текущую ситуацию в Украине. По его мнению, длительное пребывание Зеленского у власти вызывает вопросы, а отсутствие выборов негативно влияет на ситуацию и приводит к потерям среди населения. «Зеленский должен быть реалистом», — заявил Трамп, добавив, что коррупция на Украине широко распространена, и около 82% украинцев требуют урегулирования конфликта.