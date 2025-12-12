Бельгия признала: российские активы рано или поздно пойдут на кредит Украине

Вице-премьер и министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем заявил, что замороженные в Европе российские активы «в какой-то момент» будут использованы для финансирования Украины, сообщает Reuters. При этом он подчеркнул, что Бельгия не пойдет на необдуманные компромиссы и не согласится на сделку без гарантий, передаёт РБК.

Ранее бельгийские власти неоднократно отказывались от идеи конфискации российских активов, настаивая на необходимости разделения рисков между всеми странами Евросоюза. Основная часть замороженных активов России — около 200 млрд евро — хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Брюссель выступает против «репарационного кредита» Украине за счет этих средств, обсуждаемого в ЕС с сентября, опасаясь нести риски в одиночку.

Согласно данным Politico, план предусматривает выделение Киеву 25 млрд евро из счетов частных банков стран ЕС и 140 млрд евро из Euroclear. Euroclear также предупредил о возможных потерях активов в России на 16 млрд евро в случае ответных мер Москвы. Бельгия требует от ЕС создать дополнительный финансовый буфер для защиты от таких рисков, который станет дополнением к гарантиям на сумму 210 млрд евро в рамках кредита.

В начале декабря Еврокомиссия одобрила два варианта финансирования Украины: «репарационный кредит» за счет российских активов и кредит, обеспеченный бюджетом ЕС. Однако Венгрия заблокировала первый вариант.

Большинство стран ЕС поддерживают бессрочную блокировку российских суверенных активов, вопрос будет обсуждаться 18 декабря. Европейский центральный банк выступает против использования этих активов для финансирования Киева.

Москва предупредила о «серьезных последствиях» в случае конфискации активов и заявила, что юридическую ответственность понесут как государства, так и конкретные лица.