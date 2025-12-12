Новости

На Дальнем Востоке и в Арктике создается единый преференциальный режим для инвесторов

Власти России формируют единый преференциальный режим для инвесторов, который объединит все действующие на Дальнем Востоке и в Арктике механизмы поддержки. К ним относятся территории опережающего развития (ТОР), свободный порт Владивосток (СПВ), Арктическая зона РФ и Дальневосточный консорциум. Об этом узнали «Известия».

«Основная задача нового подхода к налогообложению внутри единого преференциального режима – сформировать общие, прозрачные и универсальные условия для тех, кто вкладывается в развитие Дальнего Востока и Арктики», – заявил член генерального совета «Деловой России» Евгений Куницкий. По его словам, это сделает правила более предсказуемыми и сократит бюрократические издержки.

Режим будет распространяться только на новые проекты, преимущественно в приоритетных отраслях. Для получения статуса резидента инвестору потребуется вложить минимум 10 млн рублей, согласиться на налоговый мониторинг и будет предоставлен пакет льгот сроком на 10 лет.


/ Сибирское Информационное Агентство /
