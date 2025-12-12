Рекордный приток частных денег в фондовый рынок России превысил 2,1 трлн рублей

За первые 11 месяцев текущего года российские частные инвесторы направили в покупку ценных бумаг сумму, превышающую 2,1 триллиона рублей. Согласно данным Мосбиржи, озвученным старшим управляющим директором Владимиром Крекотнем, этот показатель значительно превышает итоги прошлого года, составившие 1,3 трлн рублей.

По структуре инвестиций преобладают вложения в облигации — около 1,85 трлн рублей, тогда как на акции пришлось порядка 184 миллиардов рублей, а биржевые паевые инвестиционные фонды привлекли примерно 108 млрд рублей, передаёт ТАСС.

«Рынок облигаций позволяет зафиксировать относительно высокую текущую ставку на более длительный период, чем банковский депозит. Каждый четвертый частный инвестор в этом году покупал облигации на этапе размещения», – подчеркнул старший управляющий директор Мосбиржи (цитата по ТАСС).

Отмеченный рост инвестиционной активности также сопровождается значительным увеличением числа сделок с облигациями среди физлиц. За указанный период сделки с облигациями совершили более 1,6 миллиона россиян, что стало абсолютным рекордом за весь период наблюдений. Активность частных инвесторов продолжает расти благодаря привлекательному уровню процентных ставок и возможностям фиксации дохода в условиях ожидания снижения ставок Центральным банком.

Кроме того, рынок акций сохраняет устойчивый интерес частных инвесторов, чьи доли в общем объеме операций достигают 71%, а доля физических лиц на срочном рынке достигает почти 58%.

Некоторые аналитики ожидают, что значительный рост российского фондового рынка начнется уже в 2026 году. По их прогнозам, индекс Мосбиржи способен достичь отметки в диапазоне от 3500 до 3700 пунктов. «В следующем году возрастёт популярность среди частных инвесторов паевых инвестиционных фондов (ПИФов) и биржевых фондов, ориентированных на инвестиции в акции», – подчёркивает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.