В России фиксируется рекордный уровень ввода коммерческой недвижимости за десять лет

Коммерческая недвижимость в России демонстрирует впечатляющий рост в 2025 году. Объем введённых площадей может достигнуть исторического максимума последних десяти лет, составив порядка 9,1 миллиона квадратных метров. Таковы выводы исследования, проведенного консалтинговым агентством Nikoliers, цитируемого изданием РБК.

Предыдущий пик ввода коммерческих площадей отмечался в 2014 году, тогда было введено 7,5 млн кв. м. Однако в 2025-м показатели значительно превзойдут прежние рекорды благодаря стремительному развитию складской инфраструктуры. Основной вклад в итоговый результат внесут объекты складского назначения, общий объём которых превысит 7,7 млн кв. м, что составляет 84% от общего количества введённой площади.

Эксперты связывают столь высокие темпы развития складской недвижимости с активной деятельностью крупных ритейлеров и торговых платформ, развивающих качественные логистические мощности по всей территории России. Особенно востребованы большие современные комплексы класса А, расположенные рядом с крупными городскими агломерациями.

Что касается офисов, то они составляют относительно небольшую долю среди общей массы введённой недвижимости. Офисные проекты займут лишь около 10%, или чуть менее 908 тысяч квадратных метров. Львиная доля новых офисных помещений сосредоточена в столице — Москве, обеспечивающей около 80% всего объема офисных площадей.

В 2026 г. этот показатель может составить 813 тыс. кв. м, а в 2027 г. — 623 тыс. кв. м. Однако из-за переноса сроков ввода некоторых проектов цифры могут быть скорректированы, уточнили эксперты. По-прежнему почти 80% объема ввода офисной недвижимости будет сконцентрировано в Москве.

Согласно расчетам Nikoliers, ввод торговой недвижимости по итогам этого года составит 513 тыс. кв. м, или 5,6% от общего объема. Показатель станет рекордным за последние три года, что обусловлено строительством крупномасштабных объектов в Москве и Санкт-Петербурге.

Ожидается, что в 2026 г. ввод в эксплуатацию ТЦ составит 467 тыс. кв. м. Однако в перспективе последующих лет ожидается снижение объемов нового строительства торговой недвижимости.