«Яндекс» запустит бюджетный электромобиль для такси UMO 5 стоимостью 2,4 млн рублей

Группа разработчиков компании «Яндекс» работает над созданием собственного бренда электромобилей для службы такси. Согласно двум источникам, знакомым с деталями разработки, новая машина будет носить название UMO 5. Данный товарный знак был недавно зарегистрирован «Яндексом» в Роспатенте, сообщает газета "Ведомости".

Автомобиль представляет собой электрический вариант кроссовера GAC Aion Y Plus, производимого китайской компанией GAC. Новый электромобиль планируется выпускать исключительно под маркой «Яндекс».

Один из информаторов указал, что компания уже проводит переговоры с производителями автомобилей о площадке для сборки новых моделей. Другой источник отметил, что производство модели UMO 5 возможно начать уже в 2026 году. Однако первый собеседник выразил сомнения в скорости реализации данного проекта.

Исходя из представленных презентационных материалов, известно, что цена нового автомобиля составит около 2,4 млн рублей с учётом субсидий. Для пользователей доступен лизинг по ставке 69 тысяч рублей в месяц сроком на четыре года без первоначального взноса. Автомобиль оснащён электродвигателем мощностью 204 лошадиных силы и обеспечивает запас хода от 300 до 430 километров, в зависимости от условий эксплуатации. Полностью заряженная батарея способна поддерживать автономность движения в течение получаса.

Согласно внутренним расчётам «Яндекса», эксплуатация UMO 5 обойдётся владельцу в среднем в 405 тыс. рублей ежегодно, что на 255 тыс. рублей меньше расходов на содержание аналогичного авто с бензиновым двигателем. Среди преимуществ отмечены снижение затрат на топливо и обслуживание, межсервисный интервал в 15 тыс. километров пробега и гарантийный срок в четыре года либо 150 тыс. километров пробега.

Электромобиль оборудован современной светодиодной оптикой, сенсорным дисплеем диагональю 14,6 дюймов, шестью подушками безопасности, камерой кругового обзора и множеством удобных функций.

Новый автомобиль позиционируется в сегменте комфорт-класса такси Москвы и Санкт-Петербурга.

Напомним, Минпромторг утвердил список моделей такси, соответствующих новым правилам локализации. В него включили 22 модели от шести российских брендов: Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич». Требования закона о локализации автомобилей станут обязательными с марта 2026 года. Машина должна будет соответствовать одному из требований: либо достигать уровня локализации, установленного для госзакупок (сейчас 3200 баллов), либо быть произведенной в рамках специнвестконтракта (СПИК), заключенного с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025-го. Возможен и допуск машины, выпущенной по более позднему СПИК, но это потребует отдельного решения правительства.

Ранее Александр Аникин, возглавляющий сервис «Яндекс Такси», предупреждал о последствиях планируемых поправок в законодательство, касающихся автомобильного парка служб такси начиная с 1 марта 2026 года. Если принятые меры вступят в силу в существующем виде, многим регионам придется столкнуться с острой нехваткой транспорта и ухудшением качества предоставляемых услуг.