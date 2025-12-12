Как изменится автокредитование в 2026 году?

С 1 января 2026 года правила выдачи кредитов серьёзно ужесточатся. Согласно положению ЦБ РФ № 590-П, банки утратят право учитывать заявленный заёмщиком доход без документального подтверждения. Эксперты Примсоцбанка рассказывают, как это повлияет на заёмщиков в целом, и что делать тем, кто планирует покупку автомобиля.

Суть нововведений

С 1 января 2026 года при оформлении кредита заёмщик должен будет:

либо предоставить документы, подтверждающие доход (справку 2 НДФЛ, выписку из ПФР, официальную справку от работодателя);

либо согласиться на расчёт платёжеспособности по среднедушевому доходу семьи на основе данных государственных систем.

Ранее для получения кредита достаточно было предъявить паспорт и второй документ (например, СНИЛС или водительское удостоверение). Банк мог одобрить кредит, опираясь на заявленный в анкете доход без проверки.

Эксперты связывают изменения с двумя ключевыми факторами:

Рост закредитованности населения. По данным Банка России, доля заёмщиков с тремя и более кредитами достигла 40 %. Новые правила направлены на снижение рисков невозвратов и стабилизацию финансового рынка. Регуляторные требования. Положение № 590-П – часть стратегии ЦБ РФ по повышению качества кредитных портфелей банков и снижению доли высокорисковых займов.

«Эти изменения – логичный шаг к прозрачности рынка. Раньше банки были вынуждены полагаться на самооценку заёмщика, это повышало риски как для кредитора, так и для клиента. Для заёмщика главное – не опаздывать. Если вы планировали покупку авто, лучше оформить кредит до 1 января 2026 года либо заранее подготовить документы. Те, кто работает неофициально, должны быть готовы к снижению одобренной суммы – если не предоставят альтернативное подтверждение дохода», – объясняет Сорокин Алексей Михайлович, начальник Отдела автокредитования в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

