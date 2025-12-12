Банк России готовится снизить ставку пятый раз подряд

Центральный банк России намерен вновь уменьшить ключевую ставку на своем ближайшем заседании 19 декабря, сообщают большинство опрошенных «Ведомостями» экспертов. По мнению большинства участников опроса (17 из 23), ставка должна снизиться на 50 базисных пунктов до 16%. Остальные респонденты высказались за снижение на целый пункт (до 15,5%) или сохранение текущих значений (16,5%). Лишь трое предпочли сохранить нынешнюю ставку.

Эксперты указывают на наличие благоприятных факторов для принятия мягкого монетарного решения. Так, основной индикатор инфляции в настоящее время находится в приемлемых пределах 4–6%, учитывая сезонные колебания, комментирует главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков. Руководитель центра макроанализа Россельхозбанка Максим Петроневич напоминает, что даже с поправкой на сезонность, годовой темп инфляции опустился ниже установленного таргетируемого значения в 4%. Вместе с тем, инфляционные риски сохраняются, поскольку уровень инфляции в сфере услуг пока ещё остаётся довольно высоким, констатирует член координационного совета «Деловой России» Алексей Кучмин.

Однако некоторые аналитики отмечают возможные препятствия на пути дальнейшего снижения ставки. Директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко предупреждает, что решение о понижении должно приниматься осторожно ввиду ожидаемого падения стоимости нефти и возможного ускорения инфляции вследствие слабости национальной валюты. Параллельно этому сокращаются объемы инвестиционного капитала и снижается спрос потребителей.

Несмотря на формальную стабильность курса рубля, его чрезмерная сила оказывает негативное влияние на доходы бюджета, зависящие от валютных поступлений, объясняет главный экономист «БКС Мир Инвестиций» Илья Фёдоров. Такая ситуация грозит необходимостью увеличения государственных займов и усилением давления на экономику, предупреждают эксперты.

При этом отдельные факторы поддерживают идею дополнительного смягчения денежно-кредитной политики. Увеличение НДС и утилизационного сбора способствовало повышению потребительской активности и увеличению объемов розничных кредитов, отмечает Петроневич. Но сокращение бюджетных стимулов вызвало рост корпоративного кредитования, которое теперь активно отслеживается Центробанком. Хотя рост объема кредитования немного замедлился в ноябре, общий тренд показывает позитивную динамику основных секторов экономики, отмечая прирост в размере 2,9% в годовом выражении после 0,9% за первые девять месяцев года.

Ряд экспертов допускают возможность ещё более радикального шага, считая целесообразным одномоментное снижение ставки на целых 100 базисных пунктов. Такое решение могло бы существенно повысить доступность кредитных ресурсов и поддержать экономический климат, рассуждает заместитель председателя правления «Абсолют Банка» Антон Павлов. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев соглашается, утверждая, что быстрое торможение общей и базовой инфляции даёт центральному банку право на такое значительное снижение ставки.

Таким образом, несмотря на потенциальные риски, условия позволяют рассчитывать на дальнейшее постепенное смягчение кредитно-денежной политики Банка России.