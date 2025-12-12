В России создадут первую сеть магазинов с искусственными бриллиантами

До конца 2025 года компания «585 Золотой» собирается запустить четыре специализированных магазина, продающих изделия исключительно с искусственно выращенными алмазами. Эти торговые точки получат название Smart Diamonds и разместятся в крупных городах России: Москва, Краснодар, Красноярск и Новосибирск. Информация предоставлена директором по маркетингу компании Станиславом Колосковым изданию «Ведомости».

Smart Diamonds станут первой сетью магазинов, реализующих украшения именно с такими камнями. Ранее «585 Золотой» уже представила линию ювелирных изделий с искусственными бриллиантами, однако теперь решила организовать самостоятельную ритейлерскую сеть специально для этой категории продуктов. Ассортимент таких точек обещает быть намного обширнее, чем в обычных магазинах сети. Если эксперимент окажется успешным, руководство намерено расширять число торговых площадок формата Smart Diamonds.

Исполнительный директор Гильдии ювелиров России Владимир Збойков подтверждает, что это первый случай запуска отдельной сети украшений с лабораторными камнями. Он считает выделение сегмента синтетических бриллиантов в отдельное направление рациональным решением, так как в этом случае это повышает осведомленность покупателей о такой продукции.