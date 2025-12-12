Кому полагается 13-я зарплата в этом году. Комментарий юриста hh.ru

Старший юрист hh.ru, Светлана Шабронова, рассказала о том, в каком случае работникам выплачивают 13-ю зарплату, является ли она обязательной для всех компаний, и как рассчитывается сумма выплаты.
Речь идет о годовой премии, которая является стимулирующей выплатой, а не обязательной частью зарплаты. 13-я зарплата «полагается» только тем работникам, для которых ее выплата прямо предусмотрена законом или локальными нормативными актами организации с соблюдением всех установленных условий.
Кому может полагаться 13-я зарплата (годовая премия):
- В первую очередь, премия полагается сотрудникам, если в коллективном договоре, положении о премировании или трудовом договоре четко прописаны условия ее выплаты.
- Государственным и муниципальным служащим: для отдельных категорий госслужащих выплата годовой премии может быть предусмотрена нормативными актами (например, постановлениями Правительства РФ, указами президента, региональными законами).
- Работникам бюджетной сферы: в некоторых регионах и муниципалитетах для работников образования, здравоохранения, культуры могут устанавливаться годовые премии через отраслевые соглашения или нормативные акты субъектов РФ.
- Сотрудникам, достигшим определенных показателей: если в положении о премировании установлены конкретные критерии (выполнение плана, отсутствие дисциплинарных взысканий, качество работы), то премия полагается тем, кто соответствует этим требованиям.
- Годовая премия рассчитывается по правилам, установленным работодателем, в виде оклада, процента от годового дохода, фиксированной суммы или на основе KPI/стажа.