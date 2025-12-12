Кому полагается 13-я зарплата в этом году. Комментарий юриста hh.ru

Старший юрист hh.ru, Светлана Шабронова, рассказала о том, в каком случае работникам выплачивают 13-ю зарплату, является ли она обязательной для всех компаний, и как рассчитывается сумма выплаты.

Речь идет о годовой премии, которая является стимулирующей выплатой, а не обязательной частью зарплаты. 13-я зарплата «полагается» только тем работникам, для которых ее выплата прямо предусмотрена законом или локальными нормативными актами организации с соблюдением всех установленных условий.

Кому может полагаться 13-я зарплата (годовая премия):