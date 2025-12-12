Греф предложил разрешить платежи в стейблкойнах в России

Председатель правления Сбербанка Герман Греф выступил на конференции «FI Day. ИИ & блокчейн» с предложением ввести разрешённый режим расчетов в стейблкойнах внутри России. По его мнению, финансовые учреждения за рубежом давно внедрили использование цифровых активов, обеспеченных фиатными деньгами, и пришло время России выйти из положения стороннего наблюдателя, передаёт газета "Ведомости".

Глава «Сбера» «мечтает» о том, чтобы отечественное регулирование продвинулось до легализации «базовой транзакционной функциональности [расчетов] со стейблкойнами». В противном случае, по его мнению, все, что связано с блокчейном, за исключением разве что майнинга, «будет иметь вид песочницы» в России.

Греф подтвердил активное взаимодействие с Центральным банком России по данному вопросу и ожидает проведение ближайшего совещания на следующей неделе. Цель встречи — обсудить перспективы введения регулируемых стейблкойн-трансакций внутри страны, в частности в рублях, с возможностью их последующего использования в российском бизнес-пространстве.

Тем не менее, пока позиция Центрального банка пока остаётся осторожной, и вопрос полной интеграции цифрового инструмента требует проработанного подхода и учёта потенциальных рисков.