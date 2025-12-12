Продажи премиальных автомобилей в России выросли на 28% за 11 месяцев

Объем продаж автомобилей премиум-класса в России за первые 11 месяцев 2025 года увеличился на 28% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Согласно статистике аналитического агентства «Автостат», всего за рассматриваемый период было продано 638 автомобилей в данном сегменте.

Наиболее популярными брендами в секторе роскошных автомобилей стали Rolls-Royce (205 штук), Bentley (184 штуки) и Lamborghini (143 единицы), сообщает газета "Ведомости". Анализ ноябрьских показателей показал, что в прошлом месяце было зарегистрировано 65 новых автомобилей премиум-класса, что на 50% превышает показатели ноября 2024 года.

Представитель «Автостата» отметил, что положительная тенденция наблюдается с апреля 2025 года. Самыми продаваемыми моделями в ноябре стали Bentley (20 автомобилей), далее идут Lamborghini (18 единиц) и Rolls-Royce (14 единиц). Помимо указанных марок, зафиксированы продажи семи Ferrari, трех Aston Martin и трех Maserati.