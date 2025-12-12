«Эффект Долиной» оказал ограниченное влияние на рынок вторичного жилья

Резонансная история с оспариванием певицей Ларисой Долиной сделки по продаже своей квартиры, ставшей жертвой мошенников, не привела к кризису на рынке вторичного жилья. К такому выводу пришли аналитики исследовательского центра «Аналитика. Бизнес. Право», чьи данные приводит издание «Известия».

«Эффект Долиной» проявился скорее в форме краткой паузы или осторожности покупателей, чем в разломе спроса. Если бы юридический шок был доминирующим фактором, мы ожидали бы последовательного снижения объема сделок в течение нескольких месяцев», – отмечается в исследовании.

Например, в Москве спад в августе сменился ростом уже в сентябре, а октябрь стал рекордным по числу сделок с начала года.

Общее количество исков об оспаривании сделок с недвижимостью по основаниям, связанным с «породой воли» (обман, заблуждение), в 2025 году демонстрирует резкое снижение. По сравнению с 2024 годом число таких заявлений сократилось примерно на треть.

Напомним, что понятие «эффект Долиной» появился, когда народная артистка Российской Федерации Лариса Долина после сделки с недвижимостью заявила, что ее обманули мошенники. У Ларисы Долиной удалось вернуть себе квартиру через суд, но не отдав денег покупательнице. Судебная тяжба между обманутой покупательницей квартиры и Долиной продолжается до сих пор, материалами дела заинтересовался даже Верховный суд РФ.