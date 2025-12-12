Дефицит ликвидности усилится в 2026 году: ЦБ назвал причину

Центральный Банк России предупреждает о возможном дефиците ликвидности банковской системы в 2026 году. Регулятор утверждает, что дефицит составит примерно от 2,5 до 3,5 триллионов рублей. Основной причиной оттока ликвидности станут растущие объемы наличных денег в обороте и увеличение размера обязательных резервов кредитных учреждений пропорционально росту общей денежной массы.

«Кроме того, отток средств станет следствием полугодового лага в зеркалировании Банком России конвертации валюты Минфином России для инвестирования средств ФНБ в разрешенные финансовые активы за второе полугодие 2025 г. и первое полугодие 2026 г.», — отмечает регулятор.

Банк России обращает внимание на возможное повышение ставок денежного рынка в связи с ростом потребности финансовых институтов в ресурсах. Таким образом, банкам придется занимать средства по более высоким ставкам, что неизбежно отразится на стоимости кредитов для населения и предприятий.