Эн+ представила первый в России доклад о вкладе бизнеса в сохранение экосистемы Байкала

Энергохолдинг Эн+ при поддержке кафедры водных ресурсов ЮНЕСКО ИГУ выпустил первый в России доклад «О лучших корпоративных практиках в сфере устойчивого развития на озере Байкал». В комплексный обзор вошли 62 проекта от российского бизнеса, НКО и науки.

В докладе представлено, как разные сектора экономики работают для сохранения Байкала. Среди проектов – экологический мониторинг, восстановление лесов, защита биоразнообразия, образовательные программы, развитие ответственного туризма.

Например, проект «Точка #1» – мониторинг состояния озера Байкал, который НИИ биологии Байкала ИГУ ведет с 1945 года. Команда ученых регулярно берет пробы и анализирует состав воды, обеспечивая постоянное получение данных о состоянии экосистемы. За 80 лет наблюдений накоплен уникальный массив данных, который сегодня используют в корпоративных проектах по защите Байкала – от адаптации к климатическим изменениям до сохранения биоразнообразия и цифровизации.

«Мы собрали и систематизировали в этом докладе лучшие практики, нацеленные на сохранение и восстановление природного капитала на Байкальской природной территории, с тем чтобы дать возможность расширить круг их участников, тиражировать и масштабировать этот значимый вклад. Рада, что Эн+ вновь выступила объединяющим звеном для всех, кто разделяет нашу общую цель – сохранение Байкала», – отметила Ирина Бахтина, заместитель генерального директора по устойчивому развитию Эн+.

Публикацию доклада поддержали структуры Организаций Объединенных Наций в России – Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Национальная сеть Глобального договора ООН, Национальный комитет Десятилетия ООН по восстановлению экосистем, отделение Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для связи с Российской Федерацией.

«Представление этого доклада в неделю проведения Седьмой сессии Ассамблеи ООН по окружающей среде имеет особое значение. Байкал – уникальная экосистема мирового уровня, и для ЮНЕП крайне важно видеть, что бизнес-сообщество готово вносить реальный вклад в её сохранение. Такие инициативы показывают, что объединение научной экспертизы и корпоративной ответственности становится ключевым инструментом в защите Байкала и неотъемлемой частью глобальной повестки устойчивого развития», – заявил Владимир Мошкало, представитель ЮНЕП в России.

Среди участников доклада – проекты РЖД, Росатома, РУСАЛа, Сбера, ВЭБ.РФ, банка ДОМ.РФ, Рослесхоза, Иркутской нефтяной компании, «Вкусно и точка», а также НИИ биологии озера Байкал Иркутского государственного университета, Ассоциации «Большая Байкальская Тропа», Благотворительного фонда «Подари планете жизнь», общественной организации «Мой Байкал» и других.

Эн+ на протяжении многих лет реализует комплексную программу по сохранению озера Байкал.

Компания не только проводит экологический мониторинг акватории, поддерживает научные исследования биоразнообразия и восстановление прибрежных территорий, подъём затонувших рыболовных сетей со дна озера и монтаж искусственных нерестилищ, но и участвует в культурном, образовательном и экономическом развитии Прибайкалья, в том числе предоставляя гранты, направленные на реализацию инициатив местных сообществ.

Так, например, в докладе представлены такие локальные инициативы, получающие финансовую поддержку Эн+, как экоцентр РЕ.ФАБРИКА, превращение отходов БЦБК в малые архитектурные формы в рамках проекта «Лигнинград», мастерская художественной переработки стекла и декора «Клевер», арт-парк «Лес» и другие.