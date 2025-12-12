Инфляция в России в ноябре замедлилась до 0,42% и опустилась до 6,64% в годовом выражении

Рост потребительских цен в России в ноябре 2025 года замедлился сильнее, чем ожидалось рынком. По итогам месяца инфляция составила 0,42%, что ниже октябрьского показателя (0,5%) и консенсус-прогноза аналитиков, ожидавших около 0,52%.

В годовом выражении инфляция снизилась до 6,64%, приблизившись к нижней границе целевого диапазона Центрального банка, который составляет 6,5–7%. Такая динамика создаёт основу для обсуждения возможного смягчения денежно-кредитной политики регулятором.

«Однако ситуация остается неоднозначной. Банк России отмечает сохраняющиеся риски, связанные с повышенными инфляционными ожиданиями населения и бизнеса, а также с исторически высокими темпами кредитования, которые могут поддерживать ценовое давление», – сообщается в Telegram-канале «Альфа-Капитала».