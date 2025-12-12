Новости

Примсоцбанк вошёл в топ 6 рейтинга новогодних вкладов по версии «Выберу.ру»

Аналитический департамент финансового маркетплейса «Выберу.ру» опубликовал рейтинг «Лучшие новогодние вклады в декабре 2025 года». Примсоцбанк занял шестую строчку рейтинга с продуктом «Новогодний чулок».

Исследование охватило сезонные рублёвые вклады, представленные на рынке. Эксперты оценивали предложения по комплексу критериев, включая:

  • процентную ставку;
  • срок вклада;
  • минимальную сумму;
  • условия начисления процентов (в том числе капитализацию и лестничные проценты);
  • реальный доход вкладчика по окончании срока;
  • дополнительные опции (пополнение, частичное снятие, онлайн‑оформление);
  • условия досрочного расторжения договора;
  • значимость банка на финансовом рынке.

«Попадание в топ‑6 рейтинга «Выберу.ру» – это объективный индикатор того, что рынок откликается на наши усилия по созданию сбалансированных и прозрачных условий для вкладчиков. Важно понимать: рейтинг – это не самоцель. Для нас важнее, чтобы клиент, выбрав вклад, потом не столкнулся с неожиданными нюансами. Поэтому при разработке продукта мы исходили из принципа: «прозрачность = доверие». Такие исследования – это обратная связь: мы видим, какие параметры продукта наиболее востребованы, и можем учитывать это при дальнейшей работе», – объясняет Кравченко Вера Викторовна, начальник отдела депозитов и расчетных услуг населению ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

