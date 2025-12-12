В Сбере ожидается бурный рост объёма кода, создаваемого искусственным интеллектом

На форуме «FI Day. ИИ & Блокчейн» старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Кирилл Меньшов представил доклад на тему «Переход к AI-Driven организации: Сбер в эпоху GenAI-трансформации».

Как отметил Кирилл Меньшов, мир быстро движется в сторону GenAI, и смешанные команды из людей и AI-агентов становятся данностью. Распространение AI приведёт к стремительному росту автономности, уверен Кирилл Меньшов.

«Какие ключевые вызовы GenAI-трансформации мы для себя видим? Первое — эффективность работы зависит от качества данных и мгновенного доступа к задачам. Когда разработчики видят, что искусственный интеллект может сам исправить задачу, причём даже ночью, то начинают лучше описывать дефекты. Второе — большое количество AI-агентов создаёт дополнительные риски. У нас сейчас более 900 агентов в той или иной стадии разработки. Вызов заключается в том, как мы будем контролировать стабильность этого ландшафта. Поэтому мы выработали для AI-агентов 12 критичных требований надёжности, которые соблюдаем», — Кирилл Меньшов, старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка.

AI в Сбере внедряется во все этапы работы, сообщил Кирилл Меньшов. По сути это переосмысление всего, что делает организация. Банк берёт ключевые жизненные ситуации и процессы и смотрит, как их можно переизобрести с помощью AI-агентов. Сейчас Сбер находится на ранней стадии GenAI-трансформации: есть набор инициатив, которые позволят сделать качественный скачок и перейти к автономной разработке ПО.

«В эпоху GenAI-трансформации мы начинаем смотреть на метанавыки людей. Важно системное мышление, то, насколько человек готов и способен быстро обучаться и трансформироваться. Невозможно представить, какими будут процессы через пять лет и какие хард скилы понадобятся. Поэтому метанавыки становятся ключевыми для нашей команды», — Кирилл Меньшов, старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка.