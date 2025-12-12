В Иркутской области из-за холодов вырос спрос на паурбэнки

Цифровая экосистема МТС проанализировала продажи внешних аккумуляторов в собственной розничной сети в начале декабря. С 1 по 10 декабря продажи пауэрбанков показали значительный рост, в среднем на 32%, по сравнению с аналогичным периодом ноября. Наибольший рост продаж отмечен в федеральных округах со снегопадами — Сибирский ФО (+52,1%), Северо-Западный ФО (+24,5%), и Дальневосточный ФО (+8,6%).

Вместе с Сибирью в топе оказались Москва, Санкт-Петербург, Омск и Магадан. По мнению аналитиков МТС, такая динамика связана с зимними холодами, в период которых пользователи сталкиваются с быстрой разрядкой смартфонов и их непредсказуемым выключением на морозе.

Средняя цена на внешние аккумуляторы за рассматриваемый период составила 1,8 тыс. рублей. Самыми популярными моделями стали Akai 20 000 mAh (11,6%), Akai 10 000 mAh (8,1%), Xiaomi Power Bank 20 000 mAh (7,1%), Akai 20 000mAh 30 W (7,1%) и Xiaomi Power Bank 10 000 mAh (6,6%).

Наиболее популярным брендом стал Akai, на него пришлось 50% от общих продаж в штуках. Далее следуют Xiaomi (26%), Brooks (7%), Borofone (6%) и uBear (4%). Также растёт популярность пауэрбанков с технологией magsafe, на них приходится 8% от всех продаж. Лидером в категории стал бренд VLP.