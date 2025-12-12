РУСАЛ поддержит развитие хоккейного спорта в Шелеховском районе

Подписано соглашение между администрацией территории и Иркутским алюминиевым заводом о строительстве ледовой арены.

Состоялось подписание соглашения между администрацией Шелеховского района и Иркутским алюминиевым заводом о намерениях построить новый спортивный объект – ледовую арену с искусственным льдом и возможностью круглогодичных тренировок.

«Сегодня, в знаменательный день для нашей страны – День Конституции, мы подписали новое соглашение с Иркутским алюминиевым заводом компании РУСАЛ, – отметил Максим Модин. – Важность поддержки хоккейного спорта обозначил еще много лет назад основатель РУСАЛа Олег Дерипаска. Именно поэтому в Шелехове появится еще один новый современный спортивный объект», – сообщил мэр Шелеховского района Максим Модин.

Как подчеркнул директор Иркутского алюминиевого завода Артем Фоминых, РУСАЛ берет на себя расходы не только по строительству ледового дворца, но и по содержанию двух молодежных команд.

Построен новый спортивный объект будет в 3-м микрорайоне, рядом с Центром спортивных единоборств. На ледовой арене можно будет проводить соревнования различного уровня, массовые катания на коньках и концерты.