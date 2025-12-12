В Иркутской области ищут собственников ранее учтенных объектов недвижимости

В Иркутской области продолжается работа по выявлению владельцев ранее учтенных объектов недвижимости, права на которые до сих пор не внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). По данным на текущий момент, в регионе зафиксировано 58 585 таких объектов, на часть из которых уже зарегистрировано право собственности.

«Правительство Иркутской области призывает всех правообладателей ранее учтенной недвижимости внести сведения о своих правах в ЕГРН, обратившись в ближайший офис МФЦ с паспортом и правоустанавливающим документом», – отметил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства региона Александр Анчугин. Он подчеркнул, что государственная регистрация прав обеспечивает их защиту и необходима для любых сделок с имуществом.

Всего с начала кампании в ЕГРН были внесены сведения о правообладателе в отношении 20 107 объектов. Наибольшее количество объектов, права на которые еще не установлены, находится в Усть-Куте – 1 377. В общей сложности на учете у муниципалитетов остаётся 6 394 подобных объекта.

Проверить наличие или отсутствие недвижимости в перечне объектов, сведения о которых содержатся в ЕГРН, но права не зарегистрированы, можно на сайте.