ЦБ обратился в суд против Euroclear из-за блокировки российских активов

Пресс-служба Центрального банка России объявила о подаче иска к международному депозитарию Euroclear в Арбитражном суде Москвы. Причиной подачи стало нарушение прав собственности и нанесение ущерба ЦБ вследствие неправомерных действий Euroclear, выразившихся в ограничениях распоряжения российскими активами и ценными бумагами, передаёт РБК.

По данным Центробанка, эти меры привели к серьезным убыткам. Ранее регулятор заявлял, что планирует оспаривать любые попытки несанкционированного использования российских активов европейскими структурами.

На фоне общей ситуации после введения Западом санкций против России, большое количество российских активов оказалось заморожено. Большая часть этой суммы сосредоточена именно в Euroclear, находящемся в Бельгии. До последнего момента представители Euroclear заявляли о рисках от возможных контрмер со стороны России, оценивая возможные потери в миллиарды евро.

Министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем подтвердил намерение европейских властей использовать замороженные российские активы для финансирования нужд Украины, отметив, что решение об этом будет принято лишь после согласования условий сделки. Однако правительство России предупредило, что любое вмешательство в права собственности на зарубежные активы будет расцениваться как кража, что вызовет адекватный ответ со стороны Москвы.

Российские предприниматели, пострадавшие от европейских санкций, уже начали подавать коллективные судебные иски против Евросоюза и отдельных его членов на общую сумму порядка €53 миллиардов. Центральный банк России также сообщил, что рассматривает возможность юридической защиты своих интересов в случае дальнейших попыток европейской стороны воспользоваться заблокированными средствами.

«Банк России оставляет за собой право без дополнительного уведомления перейти к практической реализации всех доступных правовых и иных механизмов защиты интересов в случае дальнейшего продвижения или любой формы имплементации указанных обсуждаемых инициатив Европейского союза», — отметил ЦБ.