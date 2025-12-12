Более полутора тысяч школьников Приангарья приняли участие в обучающих бизнес-играх

В Иркутской области завершился молодежный проект «Твой бизнес – твое будущее», в рамках которого более 1,5 тыс. школьников и студентов попробовали себя в роли предпринимателей. Программа, реализуемая с 2023 года в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», была направлена на знакомство молодёжи в возрасте от 14 до 18 лет с основами бизнеса.

Фото с сайта правительства Иркутской области

«В этом году мы создали школам конкуренцию и добавили техникумы. В этих ребятах мы видим огромный потенциал. Задача Центра «Мой Бизнес» – вовлекать в проекты именно таких молодых и горящих своим делом людей», – рассказала директор Центра «Мой бизнес» Диляра Окладникова. По ее словам, участники четко чувствуют тренды и понимают, как запускать проекты.

В течение двух месяцев было проведено 13 бизнес-игр, в которых приняли участие ученики семи школ и пяти техникумов региона. В финале чемпионата более ста человек представили свои бизнес-идеи, решали кейсы от предпринимателей и участвовали в блиц-состязаниях.