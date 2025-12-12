Минтруд отверг инициативу перехода на шесть рабочих часов

Новости

Антон Котяков, министр труда и социальной защиты, высказался против сокращения продолжительности рабочего дня до шести часов. По его мнению, любая инициатива должна иметь четкое обоснование и целесообразность. Анализируя ситуацию на современном рынке труда, он выразил мнение, что такая мера на данном этапе неоправданна, сообщает РИА Новости.

Министерство подчеркивает, что российское трудовое законодательство предусматривает разные варианты занятости, включая удаленную работу и гибкий график. Это значит, что сотрудники имеют достаточно возможностей адаптироваться к своим личным обстоятельствам и предпочтениям.

Напомним, депутаты от КПРФ представили проект закона, предусматривающего уменьшение рабочей недели до 30 часов (шесть рабочих часов ежедневно). Авторы законопроекта утверждают, что такое изменение повысит продуктивность сотрудников, улучшит качество жизни населения, снизит стрессовые нагрузки и откроет новые перспективы для профессионального роста и семейного благополучия.


