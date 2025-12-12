Эн+ опровергла информацию о запрете проезда по Иркутской ГЭС

Энергохолдинг Эн+ выступил с официальным опровержением информации, распространяемой в социальных сетях и Telegram-каналах о якобы возможном запрете движения автомобилей по Иркутской ГЭС.

В компании назвали эти данные провокационными и не имеющими под собой никаких оснований.

«Несмотря на ежегодно растущий поток автотранспорта, плотина гидроэлектростанции продолжает оставаться полноценной транспортной магистралью и неотъемлемой частью инфраструктуры Иркутска», – сообщили в компании.

В пресс-службе призвали доверять только официальным источникам информации.