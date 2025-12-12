Новости

Экспертное сообщество «ВС Партнер»
Как не потерять семейные активы, когда рушится бизнес
Финансист просчитает риски «на бумаге» и поможет их предотвратить
«Государство сегодня крайне нетерпимо к налоговым недоимкам»,– адвокаты Станислав Орловский и Андрей Степанов
Все материалы сюжета

Эн+ опровергла информацию о запрете проезда по Иркутской ГЭС

Энергохолдинг Эн+ выступил с официальным опровержением информации, распространяемой в социальных сетях и Telegram-каналах о якобы возможном запрете движения автомобилей по Иркутской ГЭС.

В компании назвали эти данные провокационными и не имеющими под собой никаких оснований.

«Несмотря на ежегодно растущий поток автотранспорта, плотина гидроэлектростанции продолжает оставаться полноценной транспортной магистралью и неотъемлемой частью инфраструктуры Иркутска», – сообщили в компании.

В пресс-службе призвали доверять только официальным источникам информации.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес