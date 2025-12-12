Новости

ХК «Байкал-Энергия» посвятил юбилею Братска свою победу над «Сибсельмашем-2» со счетом 11:3

«Байкал-Энергия» в двух матчах очередного тура, прошедших в Новосибирске на открытом льду, иркутяне продемонстрировали высокий уровень командной игры, одержав две победы над местным «Сибсельмашем-2».

Сегодняшняя была посвящена 70-летнему юбилею Братска. 

Первый матч выдался непростым и прошел в упорной борьбе. Обе команды проявили характер и желание победить, однако в конечном итоге удача улыбнулась «Байкал-Энергии», которая вырвала победу со счетом 4:3, выстояв в напряженной концовке. 

Во втором матче «Байкал-Энергия» с самого начала матча взяла инициативу в свои руки, одержав уверенную победу со счетом 11:3. 

Команда посвятила свою вторую победу юбилею Братска, где сейчас активно развивается детский филиал клуба «Байкал-Энергия». В клубе уверены, что будущее хоккея в нашем регионе за юными спортсменами, и желает им достичь новых высот и успехов на льду.

Кроме того, юные таланты детской школы команда «Байкал-Энергия-ЦРС-2015» также порадовали фанатов, одержав победу на Кубке им. Евгения Выборова в Шелехове, выиграв все матчи.


