Кирилл Дмитриев предостерегает ЕС о катастрофическом влиянии заморозки российских активов

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев выразил мнение о серьезных последствиях для Евросоюза (ЕС) вследствие бессрочного замораживания российских активов в европейских странах. Об этом он сообщил в социальной сети X, комментируя заявление венгерского премьер-министра Виктора Орбана, передаёт газета "Ведомости".

Дмитриев указал, что позиция Орбана подчеркивает неправомерность действий ЕС, которые наносят удар по западной правовой и финансовой системе. По словам Дмитриева, возможные негативные последствия для стран Европейского союза окажутся значительно серьезнее текущих проблем региона, таких как миграционный кризис, рост уровня преступности и неэффективность бюрократии.

Ранее сообщалось, что Банк России подал иск против системы расчетов Euroclear в Арбитражном суде Москвы из-за блокировки российских финансовых ресурсов. Центральный банк предупредил о возможных правовых последствиях для Европейской комиссии, если та решит воспользоваться замороженными активами российского государства. Центробанк намерен обжаловать любые попытки прямого или косвенного использования арестованных средств всеми доступными средствами, включая международное право.

Министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем подтвердил намерение европейских властей использовать замороженные российские активы для финансирования нужд Украины,отметив, что решение об этом будет принято лишь после согласования условий сделки. Однако правительство России предупредило, что любое вмешательство в права собственности на зарубежные активы будет расцениваться как кража, что вызовет адекватный ответ со стороны Москвы.