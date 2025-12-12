Новости

Запрет на лов байкальского омуля вскоре снимут благодаря росту популяции

Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) сообщило о возможности снятия запрета на вылов байкальского омуля, введённого в 2017 году. Согласно заявлению ведомства, численность этой уникальной пресноводной рыбы существенно возросла благодаря усилиям по восстановлению её популяций, передаёт газета "Ведомости".

Согласно официальным данным, биомасса омуля выросла с 7500 тонн в 2017 году до около 11 тысяч тонн в 2025-м. Чтобы окончательно подтвердить стабильность численности вида, в 2026 году планируется проведение новых исследований на специализированном научном судне.

Помимо вопроса омуля, Росрыболовство объявило о ряде важных мероприятий в сфере охраны водных биоресурсов. Так, в следующем году начнётся исследование состояния промысловых видов рыб в Дальневосточном бассейне, а в Северном бассейне специалисты проведут оценку запасов палтуса, камчатского краба и других морских обитателей.


