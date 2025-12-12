Названа дата открытия большого катка на острове Конный в Иркутске

Большой каток начали заливать на острове Конный в Иркутске. Эти работы продлятся до 21 декабря. Площадь ледовой поверхности составит почти 5 тысяч квадратных метров.

Фото: пресс-служба мэрии Иркутска

«Открытие катка для посетителей запланировано на 22 декабря. Он будет работать ежедневно до конца февраля», – пояснили в пресс-службе мэрии.

За состоянием льда обещают следить – регулярно проводить уборку, подливку и подрезку поверхности основной площадки и дорожек, что позволит поддерживать качественное покрытие для комфортного катания.