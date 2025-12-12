Семь новых скульптур бабра появится в Иркутске

В Иркутске появились две новые полигональные скульптуры бабра. Их разместили в сквере имени Кирова напротив резиденции Деда Мороза. Вскоре число таких арт-объектов вырастет по семи.

Фото: пресс-служба мэрии Иркутска

«В Иркутске реализуется проект по созданию арт-объектов, посвященных историческому символу – бабру. Первые две полигональные скульптуры уже установили в сквере имени Кирова, около офиса Информационно-туристской службы, где через пару недель разместят резиденцию Деда Мороза. Вскоре здесь появятся еще два аналогичных объекта, а к Новому году их общее количество достигнет семи», – пояснили в пресс-службе мэрии.

После новогодних праздников бабры «разъедутся» по округам города: каждый район получит свой собственный символ.