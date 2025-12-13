Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 13 декабря: 10 843,9297 руб/1 г золота и 159,2200/1 г серебра

ЦБ РФ с 13 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 10 843,9297 руб.
- 1 грамм серебра - 159,2200 руб.
- 1 грамм платины - 4 278,2500 руб.
- 1 грамм палладия - 3 770,7100 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 130,0501 р. (1,21%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 3,5300 р. (2,27%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 31,1099 р. (0,73%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 7,0700 р. (0,19%).