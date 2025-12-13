Новости

Начальника путевой станции в Приангарье обвинили в получении взятки в 4,5 млн рублей

В Иркутской области начальник путевой станции стал фигурантом уголовного дела. Мужчину обвиняют в получении взятки в 4,5 млн рублей.

По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, в период с февраля по май 2024 года начальник путевой машинной станции – структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции по ремонту пути получил от представителя подрядной организации, ремонтирующей железнодорожные пути, через посредника взятку в размере 4,5 млн рублей за незаконные действия в интересах последней.

Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере», ведется расследование. Обвиняемого заключили под стражу до 28 января 2026 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
