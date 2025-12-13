Два человека погибли, два пострадали во время ДТП в Братске

ДТП с участием двух автомобилей произошло в городе Братске Иркутской области накануне вечером. Во время инцидента пострадали и погибли люди.

По данным региональной Госавтоинспекции, в Центральном районе на перекрестке улицы Крупской и федеральной автодороги А-331 «Вилюй» столкнулись Volkswagen Bora и Toyota Camry Gracia.

В результате ДТП 30-летний водитель японского авто и его 38-летний пассажир погибли на месте до приезда медиков. Водитель Volkswagen отказался от прохождения процедуры медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Он и его пассажир с травмами госпитализированы.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Проводится всесторонняя проверка.