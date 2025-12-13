Часть здания-памятника на Карла Маркса в Иркутске продадут за 120 млн рублей

В Иркутске на продажу выставили здание-памятник, расположенное на улице Карла Маркса. Его собираются частично продать за 120 млн рублей. Соответствующий лот появился на популярном сервисе объявлений.

Скриншот с сайта «Авито»

Речь о здании №29. По данным из перечня объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения, данная застройка, созданная в 1877-1879 годах, являлась Домом Мыльникова И. А. и Зазубрина В. В., а позже тут располагался детский приют Императрицы Марии.

Собственник решил расстаться с первым этажом и цоколем, где сейчас размещается «Ювелирная Галерея Базанова». Площадь лота составляет 427 квадратных метров.