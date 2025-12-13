Новости

ЕС утвердил бессрочную заморозку российских активов на €210 млрд

Совет Европейского союза утвердил бессрочную блокировку российских активов, говорится в заявлении председательства Дании в Совете ЕС. Этот шаг стал первым пунктом плана Еврокомиссии, предусматривающего использование замороженных средств для предоставления кредита Украине. В поддержку заморозки выступили Бельгия, Италия, Мальта и Болгария. Общая сумма заблокированных активов составляет около 210 млрд евро и будет заморожена на неопределённый срок, сообщает газета "Ведомости".

По информации Euractiv, Бельгия потребовала от стран ЕС разорвать инвестиционные соглашения с Россией, что стало бы условием для поддержки кредита Киеву за счёт российских активов.

В ответ на эти меры Банк России подал иск в Арбитражный суд Москвы к депозитарию Euroclear, обвиняя его в ущербе из-за блокировки денежных средств и ценных бумаг. Российский регулятор намерен оспаривать любое использование замороженных активов как в национальных, так и в международных инстанциях.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев поддержал мнение венгерского премьер-министра Виктора Орбана о серьёзных последствиях для Европы после решения о бессрочной блокировке активов.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила свое мнение относительно решения Еврокомиссии о бессрочном замораживании российских активов в странах Европы всего одним емким словом. «Наперсточники!» — коротко ответила она изданию «РИА Новости».

На этом фоне премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не поддержит решения Европейского совета, связанные с финансированием военных расходов Украины, подчеркнув, что Словакия не намерена участвовать в действиях, которые лишь продлевают конфликт и страдания.


