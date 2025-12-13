Объем ввода жилья в Братске за год увеличился в два раза

Иркутскстат к 70-летию города Братска Иркутской области изучил его основные экономические показатели. Зафиксирован существенные рост по ряду из них по итогам прошлого года.

«Жилищный фонд города составляет 5,5 млн квадратных метров. В расчете на жителя – 25,1 квадратного метра. В 2024 году введено 43,1 тыс. квадратных метров жилья – вдвое больше, чем годом ранее», – рассказали аналитики.

Увеличился в 2024 году по сравнению с предыдущим и оборот организаций – на 13%, составив 482,1 млрд рублей. Значительный рост оборота отмечен в сфере профессиональной, научной и технической деятельности – в 2,6 раза, в строительстве – 2,4 раза.

Среднемесячная заработная плата до вычета налогов в Братске составляет 92,2 тыс. рублей – 97,3% от областного уровня. В реальном выражении по сравнению с предыдущим годом она увеличилась на 5,2%.