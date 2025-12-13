Самый дорогой квадратный метр элитного жилья в мире находится в Монако – до 110 тыс. долларов

Рынок элитной недвижимости по всему миру демонстрирует рекордные цены, а квадратный метр в некоторых локациях стал дороже золота. Около 44% управляющих капиталами планируют увеличить долю недвижимости в инвестиционных портфелях, рассматривая ее как актив. Об этом пишет в своем Telegram-канале «Альфа Капитал» со ссылкой на данные консалтинговой компании Knight Frank.

«Цены на жилье растут по всему миру, и квадратный метр в некоторых районах сегодня стоит дороже золота или нового спорткара. Причем недвижимость все чаще рассматривается не как жилье, а как инвестиционный актив. По данным Knight Frank, около 44% wealth-менеджеров по всему миру планируют увеличить долю недвижимости в портфелях», – говорится в сообщении.

Лидером по стоимости является Монако, где квадратный метр премиального жилья в среднем стоит около 38,8 тыс. долларов, а в самых элитных районах может достигать 110 тыс. долларов. За княжеством в рейтинге следуют Нью-Йорк (около 27,5 тыс. долларов), Гонконг (около 26,3 тыс. долларов) и Лондон (24 тыс. долларов).

Среди российских городов лидирует Москва, где средняя цена квадратного метра в элитном сегменте достигла 2,9 млн рублей. Рекордный рост цен на премиальную недвижимость в 2024 году показал Санкт-Петербург, где стоимость увеличилась на 25,8%.