Каток впервые открылся на территории отеля «Родина» в Иркутске

В Иркутске на территории пятизвездочного отеля «Родина» впервые открылся каток. Посетить его могут не только постояльцы, но и все желающие, передает корреспондент SIA.RU

«Важно, чтобы мы были не просто успешным коммерческим проектом, но и вкладом в городскую среду, историю Иркутска не только благодаря тому, что отель размещается в восстановленном здании-памятнике, но и благодаря той работе, которую мы проводим ежедневно – принимаем гостей, формируя у них впечатления об Иркутске, которые они увозят с собой. Сегодняшнее открытие катка – часть вклада в городскую среду, который мы хотим сделать. Этот каток будет открыт для всех – можно прийти в любой день с семьей и друзьями», – сказала коммерческий директор отеля Светалана Потапчук.

В честь открытия на льду состоялось ледовое шоу, а также мастер-класс для гостей. Каток имеет небольшие размеры, его залили на территории внутреннего двора, установлена подсветка для катания в вечернее время. Имеется фотозона, где можно сделать памятные снимки.

Площадка будет работать ежедневно в будние дни с 16:00 до 21:00, в выходные – с 11:00 до 21:00. Имеется прокат коньков – пара обойдется в 500 рублей. Вход на каток является платным – 1000 рублей, в эту цену включено не только посещение локации, но и зимний сет угощений на выбор.